A piedi da Vergiate fino all’adunata degli alpini a Biella

Anche il Gruppo alpini di Vergiate è in marcia verso l’Adunata nazionale degli alpini a Biella. La spedizione composta dal capogruppo di Vergiate Giancarlo Murgia, dall’alpino Roberto Savoldi e dal capogruppo di Sambughetto (Vco) Marco Cerutti è partito da Vergiate la mattina di giovedì 8 maggio.

Questa sera, i tre viaggiatori faranno tappa a Maggiora, dove incontreranno gli alpini della Sezione di Omegna, insieme ai quali proseguiranno il resto del viaggio. Il gruppo sarà composto da una trentina di persone. Il viaggio durerà in totale tre giorni e gli alpini arriveranno a destinazione sabato 10 maggio.

Il Gruppo alpini di Vergiate è uno dei tanti gruppi in viaggio a piedi per raggiungere la 96esima Adunata degli alpini, in programma dal 9 all’11 maggio. Solo nella Sezione di Varese (che riunisce i 77 Gruppi della provincia), infatti, hanno deciso di affrontare il viaggio solo con l’aiuto delle proprie gambe anche i Gruppi di Brinzio, Mornago e Ispra. (Scopri di più)

Il gruppo partito da Vergiate mentre attraversa il ponte tra Sesto Calende e Castelletto Ticino