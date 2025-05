A piedi verso Biella: gli Alpini di Ispra partono per l’adunata nazionale

Sveglia all’alba, zaino in spalla, penna nera ben in vista e via a piedi sulla strada per l’adunata. Anche gli alpini della sezione di Ispra sono partiti a piedi per dare il giusto tempo all’esperienza di avvicinamento a Biella, dove nel weekend sono attesi centinaia di migliaia alpini di tutta Italia per la consueta sfilata nazionale.

I tre alpini ispresi, Marco De Luigi, Ilario Tomasini e Mario Zannarella, si sono messi in marcia per un cammino di circa 85 chilometri, che li vedrà attraversare il territorio che li separa dal Piemonte.

Faranno una prima tappa prevista nel Comune di Borgomanero ed una seconda nel Comune di Masserano, dove condivideranno il loro tempo con alpini e cittadini di quelle località. A salutarli alla partenza anche il sindaco di Ispra Rosalina Di Spirito.

Raggiungeranno Biella sabato pomeriggio, per partecipare alle celebrazioni in programma ed essere pronti per la sfilata di domenica prossima, evento culmine dell’Adunata Nazionale degli Alpini.

Sulla stessa via ci sono anche gli alpini partiti da Brinzio e quelli partiti, sempre stamattina, da Mornago e da Vergiate.