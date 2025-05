A Saronno la prevenzione viaggia su quattro ruote con “Salute in Comune”

Il 13 maggio arriva a Saronno l’Unità Medica Mobile del progetto “Salute in Comune”, per offrire visite cardiologiche gratuite alla cittadinanza. Un’iniziativa di prevenzione promossa con il sostegno del Comune e dei commercianti locali

Il cuore della prevenzione batte in Piazza Libertà a Saronno, dove martedì 13 maggio, dalle 9.30, farà tappa l’Unità Medica Mobile del progetto “Salute in Comune”, con l’obiettivo di offrire un servizio sanitario gratuito e di alta qualità dedicato alla prevenzione delle patologie cardiocircolatorie per tutta la famiglia.

Un’iniziativa per tutti, dai bambini agli anziani

Con il patrocinio del Comune di Saronno, l’iniziativa si rivolge a cittadini di ogni età: a bordo della clinica mobile sarà possibile sottoporsi a visite cardiologiche gratuite, comprensive di elettrocardiogramma, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (carotidi) e prelievi venosi per la valutazione del rischio cardiovascolare. L’iniziativa, promossa da “Salute in Comune” e sostenuta dal centro polispecialistico Beccaria Srl, intende sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, a fronte dei dati ancora allarmanti sulle malattie cardiovascolari, che causano in Italia circa 230.000 decessi l’anno.

Prevenzione diffusa, grazie al sostegno delle attività locali

Un elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento diretto delle attività economiche del territorio. Il progetto, infatti, nasce dalla collaborazione con imprese e commercianti locali, che non solo sponsorizzano l’iniziativa, ma entrano a far parte dell’associazione promotrice, il Comitato Progetti Sociali ETS. Nei prossimi mesi, due rappresentanti del progetto visiteranno le attività commerciali del territorio per invitarle ad aderire e sostenere la campagna di sensibilizzazione.

Un messaggio chiaro: proteggi il cuore della tua famiglia

L’intervento, oltre a fornire prestazioni sanitarie gratuite, vuole promuovere una cultura della prevenzione capillare, che metta al centro la salute familiare. L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone possibile, anche attraverso l’invio di quasi mezzo milione di email informative alle famiglie e agli operatori economici del territorio.

Per informazioni su come aderire o sostenere l’iniziativa, è possibile contattare direttamente il Comitato Progetti Sociali ETS o seguire gli aggiornamenti della campagna “Salute in Comune”.

Prenota la visita chiamando il numero verde 800 616109.

Gli sponsor

L’iniziativa “Salute in Comune” è organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno