A Varese nasceranno due nuovi gruppi di controllo di vicinato: saranno ad Avigno e Velate

Ci saranno due gruppi di controllo del vicinato: uno presidierà Avigno e uno Velate. È stata partecipata e produttiva la riunione che martedì scorso, 13 maggio, si è tenuta al centro sociale del quartiere di Varese. Un centinaio le persone presenti che hanno ascoltato il comandante della polizia locale di Varese, Claudio Vegetti e Alfonso Castellone, vicepresidente dell’Associazione Controllo del vicinato e comandante della polizia locale di Olgiata Olona.

Castellone ha raccontato aneddoti legati all’esperienza di gruppi già attivi e ha dato indicazioni di tipo organizzativo, su cosa si deve fare e cosa non si deve fare.

Il comandante della locale di Varese ha promosso l’attività di controllo e segnalazione che i gruppi fanno direttamente al comando di polizia locale.

Nello scorso mese di marzo, nel corso di un summit convocato dal Prefetto con tutti i sindaci del territorio, erano emersi dati allarmanti soprattutto per i furti aumentati del 13% tra il 2023 e il 2024, oltre alle truffe ai danni di persone anziane, più 16%.

Durante il summit, si era parlato anche dei gruppi di controllo del vicinato, che a marzo erano 66, risposte nate dal basso, in un contesto istituzionale e dotate di un regolamento omogeneo, che ne indica la funzione a supporto e non in alternativa alle forse dell’ordine.

Dopo l’incontro, si passerà ai fatti con la richiesta di adesioni per la creazione dei gruppi di controllo che si renderanno essenziali soprattutto nei prossimi mesi estivi Uno ad Avigno e uno a Velate partiranno a breve.