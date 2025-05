A Varese un dibattito sulle malattie croniche in Africa

Martedì 20 maggio 2025, alle 20.45, la sala de “La Comtec” in via Dalmazia 51 a Varese ospiterà un incontro pubblico dal titolo “Le malattie metaboliche e cardiovascolari in Africa: una nuova sfida”. L’iniziativa è promossa da Cuamm Varese – Medici con l’Africa, in collaborazione con le associazioni Amici di Migoli e APA – Associazione per l’Aiuto ai Popoli Africani, e si propone di accendere i riflettori su un’emergenza sanitaria in forte crescita nel continente africano.

Ad aprire la serata sarà Luisa Chiappa, in rappresentanza del gruppo Cuamm Varese. Seguiranno gli interventi di tre professionisti che, a vario titolo, operano in ambito medico con particolare attenzione alle patologie croniche nei paesi a basso reddito. Il dottor Gaetano Azzimonti, medico del Cuamm, affronterà il tema dell’ipertensione e del diabete mellito in Africa, analizzando le trasformazioni in corso e ponendo interrogativi su cosa stia effettivamente accadendo. Il dottor Aurelio Sessa, internista ed endocrinologo, sempre legato al Cuamm, proporrà un’analisi centrata sui dati a disposizione e sulle possibili azioni concrete che si possono intraprendere. A concludere la panoramica sarà il dottor Domenico Gangemi, medico diabetologo dell’ASST Sette Laghi, con un intervento dedicato al diabete mellito.

La serata sarà moderata dalla dottoressa Cristina Romano, direttrice dell’Unità Operativa di Diabetologia dell’ASST Sette Laghi, che guiderà il confronto tra i relatori e il pubblico presente. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo varese@mediciconlafrica.org oppure consultare il sito www.mediciconlafrica.org. Sono disponibili anche i numeri 346 4175324 e 344 0629056.