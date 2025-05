A8 Milano-Varese: chiude per una notte l’uscita di Solbiate Arno-Albizzate

Sulla A8 Milano-Varese, per interventi di manutenzione sui pali della luce, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate per chi proviene da Varese. La chiusura è prevista dalle ore 21:00 di venerdì 16 alle ore 5:00 di sabato 17 maggio. In alternativa, è consigliato l’utilizzo dello svincolo di Castronno.