ABAD e ABACO brillano a Varese grazie al cuore dei Lions e a Gerry Scotti

Il 7 maggio si è tenuta una serata all’insegna della solidarietà per accendere i riflettori e raccogliere fondi a favore della cooperativa sociale ABAD e l’associazione ABACO, fortemente voluta da Vera Carletti, presidente del Lions Club Varese Settelaghi, in collaborazione con i Club Lions Varese Europae Civitas e Varese Città Giardino. L’evento si è tenuto presso il Palace Grand Hotel di Varese, ed ha visto la partecipazione straordinaria di Gerry Scotti che, con la sua presenza, ha voluto portare un contributo alla visibilità di questa iniziativa benefica a sostegno delle due realtà varesine.

ABACO e ABAD sono impegnate da oltre trent’anni per il sostegno di persone con disabilità e la promozione dell’inclusione sociale.

ABACO, con sede a Inarzo, rappresenta l’anima sociale della cooperativa ABAD. Attraverso percorsi educativi e di supporto psicosociale promuove il benessere, l’autonomia e l’inclusione socio- lavorativa di giovani e adulti fragili.

“E’ dal 1994 che la cooperativa sociale ABAD si occupa con continuità di reinserimento lavorativo di persone con disabilità”- ha dichiarato Giuseppe Di Carlo, presidente di ABAD.

“Siamo in un momento di crisi immensa dei servizi sociali. L’impegno, e l’appello di ABACO è quello di non lasciare sparire questi ragazzi, che rischiano di diventare invisibili”. – ha aggiunto Sara Gorlini, presidente di ABACO.

I fondi raccolti con l’evento saranno devoluti ad ABAD e ABACO, destinati a progetti dedicati all’autonomia ed all’inserimento lavorativo e sociale di persone con forme di disabilità.