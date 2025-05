Accoltellato al volto durante una lite: intervento della polizia a Varese

Una lite degenerata in accoltellamento. È quanto è accaduto questa mattina, sabato 31 maggio, attorno alle 10 in uno stabile di via sant’Imerio a Varese.

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine un diverbio tra cittadini sudamericani. Uno avrebbe estratto un coltello con cui ha colpito al volto l’altra persona.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno preso in carico il ferito trasportandolo in codice giallo all’ospedale di Varese.

Gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire i contorni della vicenda.