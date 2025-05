Ages Trade Spa inaugura un nuovo sportello a Sesto Calende: un punto di riferimento per i consumatori nell’era del mercato libero

Ages Trade Spa, storica realtà nel settore dell’energia, inaugura un nuovo punto vendita nel cuore di Sesto Calende, in piazza XXV Aprile. Un passo importante nella strategia di rafforzamento territoriale dell’azienda, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più vicino e personalizzato.

In un momento di grande transizione per il mercato energetico – con la fine del regime tutelato e il proliferare di truffe e chiamate indesiderate – Ages Trade si propone come presidio di fiducia e trasparenza. Il nuovo sportello, facilmente raggiungibile e in posizione centrale, sarà un luogo dove i cittadini potranno ricevere informazioni chiare e assistenza qualificata per gestire in modo consapevole le proprie forniture.

“Abbiamo scelto di investire in questo nuovo punto vendita perché crediamo nel valore del contatto diretto con il cliente”, ha dichiarato l’Ing. Claudio Basilico, responsabile commerciale di Ages Trade. “La relazione personale è fondamentale, soprattutto in un contesto di grande confusione come quello attuale. Offriamo un servizio su misura, basato su trasparenza, affidabilità e ascolto”.

Lo sportello è pensato non solo per i residenti di Sesto Calende, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi, offrendo consulenza e supporto personalizzato a chiunque voglia gestire le proprie forniture in modo vantaggioso e sostenibile.

La trasparenza è da sempre il tratto distintivo di Ages Trade, che accompagna i clienti nella scelta dell’offerta più adatta, con informazioni chiare e complete. Ma non solo: dal 2025, tutte le offerte luce dell’azienda sono 100% rinnovabili, provenienti da fonti di energia pulita certificate.

“Siamo convinti che la transizione energetica sia una delle sfide più importanti del nostro tempo”, ha aggiunto Basilico. “Per questo, abbiamo scelto di fare la nostra parte, offrendo solo energia green ai nostri nuovi clienti e contribuendo alla tutela dell’ambiente”.

In occasione dell’inaugurazione, Ages Trade lancia una promozione esclusiva per chi attiva un nuovo contratto presso lo sportello di Sesto Calende: 30€ di buono di benvenuto sulla prima bolletta e 10% di sconto sul Prezzo Energia. Un’iniziativa pensata per premiare chi sceglie un’energia più conveniente, trasparente e sostenibile. La promozione si può richiedere allo sportello clienti oppure con il codice promozionale AG4YOU direttamente dal sito internet.

Ages Trade invita i cittadini a visitare il nuovo sportello per scoprire tutte le offerte e i servizi disponibili. In alternativa, è possibile consultare il sito ufficiale www.agestrade.com per maggiori informazioni.