Al Black Inside di Lonate Ceppino il pianoforte poetico di Michele Fedrigotti

Domenica 4 maggio alle 17,30 il Black Inside di Lonate Ceppino dedica un pomeriggio alla musica classica con il pianista Michele Fedrigotti che si esibirà in concerto, presentando “Around the lake of the shining princess. Songs and improvisations – A tale”.

E’ un racconto fantastico, un viaggio nel presente e nella memoria, un progetto modulare, oggi in una sua forma per pianoforte solo, che raccoglie ed esprime istanze poetiche diverse in un linguaggio “di frontiera” che ha varie origini, ascendenze ed influenze, dal classico al pop al fantasy cinematografico.

Figura centrale del racconto è una principessa, intorno alla quale e sotto il cui sguardo si animano diverse visioni ed eventi.

Tutte le informazioni sul sito del Black Inside