Al Monastero di Cairate la sfida dell’arte per il Pianeta Terra

Dal 10 al 25 maggio 2025 il Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate ospiterà la mostra “Pianeta Terra. La sfida dell’arte”, un evento a ingresso libero curato dalla critica d’arte Fabrizia Buzio Negri. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, si propone come un invito a riflettere sulla crisi ambientale attraverso il linguaggio artistico.

Il percorso espositivo, animato dalle opere degli artisti di Contemporary Arte&Ambiente APS, intende sensibilizzare il pubblico sui principali temi che minacciano l’ecosistema: dalla siccità alle alluvioni, dallo scioglimento dei ghiacciai all’inquinamento da plastica. L’arte diventa così un potente veicolo di consapevolezza e stimolo per adottare comportamenti più responsabili.

Il Monastero, suggestiva cornice risalente al VIII secolo e fondato dalla nobildonna longobarda Manigunda, accoglierà le opere durante i fine settimana. L’apertura è prevista il sabato dalle 14.30 alle 18.30 e la domenica anche al mattino, dalle 10.00 alle 12.00.

Il vernissage si terrà sabato 10 maggio alle ore 16, con un reading a cura degli artisti partecipanti.

Tra i protagonisti dell’esposizione: Lorella Bottegal, Pierangela Cattini, Gladys Colmenares, Marina Comerio, Irene Das Neves, Fabio Di Giacomo, Laura Fasano, Silvana Gadda, e molti altri. Le loro opere esplorano il delicato equilibrio tra uomo e natura, suggerendo piccoli ma significativi gesti per proteggere l’ambiente.

La mostra si configura non solo come un evento culturale, ma anche come un’occasione per ribadire un messaggio urgente e universale: la Terra è un pianeta da salvare, e il cambiamento inizia da ciascuno di noi.