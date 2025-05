Al signor Rodari è uno spettacolo di ombre al Praticamente Rodari Festival di Gavirate

Laboratori, spettacoli e incontri: prosegue nel fine settimana il Practicamente Rodari Festival, promosso dalla città di Gavirate per rendere omaggio al grande maestro, pedagogista e scrittore Gianni ROdari che proprio su queste sponde del Lago di Varese trascorse parte della sua infanzia.

Mentre porseguono la mostra Butai – al lavatoio di Fignano – e i worshop sul kamishibai – in biblioteca a Gavirate- la giornata di domenica 11 maggio offre a bambini e famiglie due occasioni per divertirsi insieme sperimentando la magia del binomio fantastico della Gramatica della fantasia di Rodari.

Alle ore 10 di domenica 11 maggio sul Lungolago di Gavirate, le famiglie sono chiamate a speriemntare uno speciale laboratorio sul binomio fantastico lacustre, intitolato I Pesci nuovi del lago e condotto da Paola Zarini (partecipazione gratuita ma posti limitati e necessità quindi di prenotazione al 393 3315016).

A seguire, domenica pomeriggio alle ore 17 all’Auditorium di Gavirate andrà in scena Al Signor Rodari, spettacolo teatrale d’ombre con la Compagnia L’Asina sull’isola di Montecchio Emilia (RE).

Ingresso gratuito

AL SIGNOR RODARI

Due personaggi arrivano con le loro torce e scoprono una soffitta immaginaria. Le piccole luci illuminano i particolari di vecchi oggetti: qualche libro, una bacinella, un ombrellino, un vecchio box da bambino, cornici vuote, cesti… Tutto questo pian piano si riempirà di favole e di immagini d’ombre colorate.

Così la bacinella diventerà un mare immenso, dove si tuffa Alice Cascherina, che “desidera ardentemente diventare una stella marina”, il vecchio box si trasforma in un giardino fiorito, nel quale si rifugia Pulcinella durante la sua fuga verso la desiderata libertà l’ombrellino é testimone di una giornata tempestosa, piena di pioggia e di arcobaleni. Infine un vecchio giornale porta la notizia di una volpe che ha scelto un modo singolare per guadagnarsi la vita.

Al signor Rodari è un viaggio attraverso alcune celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari: uno spettacolo fatto di piccole storie che si rincorrono sulla scena, dentro e fuori poetici spazi d’ombra, che grazie anche alle delicate figure di Lele Luzzati sanno catturare i piccoli grandi e grandi piccoli.

In scena gli attori Katarina Janoskova e Paolo Valli e le loro incredibili e coloratissime ombre.

PRATICAMENTE RODARI FESTIVAL: PROSSIMI APPUNTAMENTI

MARTEDI 13 MAGGIO 2025 – ore 21

La grammatica della fantasia

Biblioteca di Gavirate

Lettura della terza parte con Betty Colombo

GIOVEDì 15 MAGGIO, ore 18

Praticamente Rodari Materia

Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno

Un momento di riflessione e narrazione che segna una tappa significativa del festival diffuso che lega idealmente Gavirate, terra dell’infanzia, e Omegna, città natale del celebre autore.

SABATO 17 MAGGIO 2025, ore 9.30- 12.15

Kamishibai

Chiostro di Voltorre

Presentazione delle storie-realizzate durante il workshop binomio fantastico “CARTA-TEATRO” Terzo e ultimo incontro Con la “Piccola Accademia Teatro Kamishibai Varese”

SABATO 24 MAGGIO 2025 – ore 17

Il Binomio in città

Biblioteca di Gavirate

Alla ricerca dei binomi fantastici nel centro storico di Gavirate Con Spazio kyklos – Varese.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 393 3315016 MAX 30 POSTI

Tutti gli eventi del Festival sono a partecipazione gratuita.