Al via a Cantello l’83ª edizione della storica fiera dell’Asparago

Con l’arrivo della primavera, Cantello torna a celebrare uno dei prodotti simbolo del suo territorio con l’83ª edizione della Fiera dell’Asparago, in programma nei due fine settimana del 16-18 maggio e 23-25 maggio 2025. Un appuntamento da sempre molto atteso, che unisce la valorizzazione dei sapori locali alla musica, all’artigianato e all’intrattenimento per tutte le età.

Il programma del primo weekend

La fiera si apre venerdì 16 maggio alle 18.30 con l’apertura ufficiale, seguita dalle 19.00 dall’avvio del ristorante, che proporrà specialità a base di asparagi, come risotti e lasagne, insieme ad altri piatti tradizionali. La serata si chiuderà alle 22.00 con il concerto rock dei Motoroll.

Sabato 17 maggio, il mercatino dell’artigianato e dei sapori locali animerà l’area adiacente al palatenda a partire dalle 18.30. Alle 19 aprirà nuovamente il ristorante, con menù che prevede le celebri punte di asparagi e altre specialità. Dalle 22, spazio alla musica revival 70/80/90 con l’Effetto VIP.

Domenica 18 maggio sarà la giornata più ricca: si parte alle 8.30 con il mercatino, visite alla chiesa romanica e attività per bambini, tra cui il “giro pony” e l’esperienza del “giro in carrozza” tra le spargere, su prenotazione. Alle 10 si terranno la premiazione del miglior disegno delle scuole primarie e secondarie e la presentazione dei produttori di asparagi Cantellesi, con riconoscimenti e degustazioni. Dalle 12 riapre il ristorante, con l’asparagiata. mentre il pomeriggio sarà dedicato ai giochi per bambini, all’aperitivo con DJ Mastermax e, alle 21.30, a una esibizione musicale a cura della scuola DJ di Mastermax.

Il programma del secondo weekend

Venerdì 23 maggio, dopo l’apertura della fiera alle 18.30, il ristorante aprirà alle 19.00 con menù tipico. Alle 22.00, una serata di musica e cabaret con Massy Bubbi Pipitone, Tony Manero di Colorado e DJ set con Mr AX.

Sabato 24 maggio il mercatino sarà nuovamente presente dalle 18.30, mentre la musica dal vivo sarà protagonista dalle 22 con i Blues Life Support, rock blues band locale.

Domenica 25 maggio, l’ultima giornata della fiera, inizierà alle ore 10.00 con il mercatino, il “giro in carrozza” tra le spargere, i giochi per bambini e, alle 10.30, l’esposizione di Vespe d’epoca a cura del Vespa Club Varese. Il ristorante riaprirà a mezzogiorno con l’asparagiata e nel pomeriggio si susseguiranno momenti di intrattenimento con esibizioni di hip hop (ore 16.30), un secondo aperitivo con DJ Mastermax (ore 17), e l’ultima apertura del ristorante alle 19. Gran finale alle 21.30 con l’esibizione musicale e il festeggiamento dei 15 anni della scuola DJ Mastermax.

Tutti i piatti della Fiera dell’Asparago

Durante la fiera, il ristorante sarà il cuore pulsante della manifestazione, proponendo ogni sera, e nel pranzo di domenica piatti tipici legati alla stagionalità e alla tradizione di Cantello, e soprattutto con protagonista assoluto l’asparago.

I pasti sono organizzati in due turni:

Pranzo : ore 12.00 (permanenza massima fino alle 13.30)

: ore 12.00 (permanenza massima fino alle 13.30) Cena: ore 19.00 (permanenza massima fino alle 20.30)

⠀La prenotazione è obbligatoria solo per il primo turno di ciascun pasto (e solo per gruppi superiori a 15 persone), via WhatsApp al 334 3432003.

Ecco il dettaglio giorno per giorno:

Venerdì 16 e 23 maggio

Cena – ore 19.00

Risotto con Asparagi

Lasagne con Asparagi

Pollo al cestello

Tomino e verdure

Salamelle

Piatto Baby (wurstel e patatine)

Sabato 17 maggio

Cena – ore 19.00

Risotto con punte di Asparagi

Asparagi Cantellesi alla Bismarck

Grigliata mista

Panino con salamino alla griglia

Piatto Baby (wurstel e patatine)

Domenica 18 maggio

Pranzo – ore 12.00

Risotto con punte di Asparagi

Asparagi Cantellesi alla Bismarck

Grigliata mista

Panino con salamino alla griglia

Piatto Baby (wurstel e patatine)

⠀Cena – ore 19.00

Risotto con punte di Asparagi

Asparagi Cantellesi alla Bismarck

Grigliata mista

Panino con salamino alla griglia

Piatto Baby (wurstel e patatine)

Sabato 24 maggio

Cena – ore 19.00

Risotto con punte di Asparagi

Asparagi Cantellesi alla Bismarck

Grigliata mista

Panino con salamino alla griglia

Piatto Baby (wurstel e patatine)

Domenica 25 maggio

Pranzo – ore 12.00

Risotto con punte di Asparagi

Asparagi Cantellesi alla Bismarck

Grigliata mista

Panino con salamino alla griglia

Piatto Baby (wurstel e patatine)

⠀Cena – ore 19.00

Risotto con punte di Asparagi

Asparagi Cantellesi alla Bismarck

Grigliata mista

Panino con salamino alla griglia

Piatto Baby (wurstel e patatine)

