Torna Terra e Laghi: 78 spettacoli in 50 comuni, fino a novembre

Al via la 19ª edizione del Festival internazionale Terra e Laghi, in programma da maggio a novembre.

«Il teatro come spazio sacro, uno strumento importante per abbattere muri che dividono e creare ponti che uniscono»: così Silvia Priori, direttrice artistica del Festival, ha esordito durante la presentazione del festival internazionale, che coinvolgerà 50 comuni dell’Insubria e della Macroregione Alpina e, per tutto il 2025, porterà in scena 78 spettacoli rivolti a un pubblico trasversale.

Il teatro ha l’obiettivo di creare uno spazio di condivisione e inclusione: «Un teatro come strumento per ricreare momenti che per noi sono sacri – ribadisce Silvia Priori, direttrice artistica del Festival – spazi dove si vola, dove ci si dimentica del luogo in cui ci si trova; un modo per unirci nella sostanza e nel profondo».

Alla presentazione ha preso parte, con un messaggio istituzionale, anche l’assessora alla Cultura della Regione, Francesca Caruso, che ha salutato il Festival come modello virtuoso di accoglienza, promozione del patrimonio naturale e artistico, e valorizzazione dei territori alpini attraverso il linguaggio universale del teatro: «Il teatro è uno strumento per raccontare i luoghi attraverso le voci degli artisti. Il coinvolgimento di 50 comuni è un evento di assoluto rilievo e unisce il patrimonio della nostra regione con la creatività».

Il Festival inizierà il 16 maggio con una serie di spettacoli in anteprima, per poi inaugurare ufficialmente il 30 maggio alle 21 ai Giardini Estensi con una nuova versione di Carmen, prodotta da Teatro Blu in collaborazione con Punto Flamenco di Milano. Lo spettacolo vedrà protagonisti Silvia Priori, il soprano Yoko Takada, la ballerina di flamenco Maria Rosaria Mottola e il corpo di ballo Punto Flamenco, con la regia di Kuniaki Ida.

«La bellezza dell’arte sta nel generare riflessioni, e Terra e Laghi ne è la dimostrazione – ha commentato il presidente di Teatro Blu, Roberto Gerboles – L’arte e la bellezza devono esserci, per creare equilibrio in questo periodo di guerre».

Come ogni anno, all’interno di Terra e Laghi sarà inserito anche il festival di Cadegliano, “Piccola Spoleto”, giunto alla sua 15ª edizione, che si svolgerà nei primi due weekend di giugno.

Il festival è dedicato al maestro Giancarlo Menotti, nato a Cadegliano nel 1911, e si terrà in location suggestive, tra cui Villa Toletti – messa a disposizione da Valeria Menotti – che ospiterà mostre, convegni e set fotografici.

Il programma completo e le modalità di prenotazione degli spettacoli saranno presto disponibili su www.terraelaghifestival.com e www.teatroblu.it.

Inoltre, una seconda presentazione del Festival è prevista per il 13 maggio, presso Palazzo Estense, sede del Comune di Varese.