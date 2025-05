Al via la nuova Masterclass di yoga firmata Varese Corsi

Lo Yoga non è solo esercizio fisico: è un viaggio di ascolto, consapevolezza e armonia interiore. Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina o approfondirne la conoscenza, Varese Corsi propone una Masterclass speciale, pensata per offrire un’esperienza completa e rigenerante attraverso due stili differenti: il Vinyasa Yoga, dinamico e fluido, e l’Hatha Yoga, più lento e profondo.

L’appuntamento è per domenica 18 maggio dalle 10:00 alle 12:00, presso la palestra dell’Hub di Varese Corsi. Due ore dedicate al benessere, guidate Francesca Blasi e Daniela Corda, insegnanti esperte che accompagneranno i partecipanti in un percorso di scoperta e ascolto, adatto a tutti dai principianti agli esperti.

Il programma prevede: cinquanta minuti di Vinyasa Yoga per risvegliare il corpo e attivare l’energia vitale, venti minuti di pausa rigenerante per ricaricarsi e prepararsi ai cinquanta minuti di Hatha Yoga con movimenti lenti e consapevoli per un profondo riequilibrio fisico ed emotivo.

