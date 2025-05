Alberi caduti per pioggia e vento, Vigili del fuoco e Anas al lavoro in Valganna

Ancora guai (ma per fortuna lievi) sulla statale 233 in Valganna, dove oggi pomeriggio è stato necessario chiudere temporaneamente il transito veicolare in entrambe le direzioni per consentire la rimozione di alcuni alberi caduti per pioggia e vento sulla carreggiata al km 61, in Comune di Valganna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire lo sgombero e la messa in sicurezza della strada. Si sono formate code ma la strada è stata riaperta in breve, attorno alle 18,40. (Immagine di repertorio)