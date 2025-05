Alessio Rovera in pista a Zandvoort per allungare la striscia vincente

Pur con qualche passaggio a vuoto “non dipendente dalla sua volontà” questa prima parte di stagione 2025 è stata notevole per Alessio Rovera, il più importante pilota varesino impegnato nell’automobilismo su pista.

Il 29enne di Casbeno ha colto diverse vittorie nelle serie in cui è impegnato: la classe Pro-Am nella 12 Ore di Bathurst in Australia, i successi assoluti nella 4 Ore di Abu Dhabi (ALMS), nella 4 Ore di Barcellona (ELMS) e nella sprint di Brands Hatch (GTWC) e il trionfo in classe LMGT3 nella 6 Ore di Spa valida come tappa del Mondiale Endurance (WEC).

Da oggi – venerdì 16 – a domenica 18 maggio Rovera tornerà in pista nel GT World Challenge, di nuovo nella Sprint Cup (il campionato è suddiviso in due parti: sprint ed endurance) e di nuovo insieme al monegasco Vincent Abril. I due piloti condivideranno il volante della Ferrari 296 numero 51 gestita dal team AF Corse – Francorchamps Motors già vincente nella Gara1 di Brands Hatch.

Grazie al risultato colto in Inghilterra (in Gara2 non arrivarono punti nonostante una bella rimonta) Rovera e Abril sono al secondo posto in classifica alle spalle (per 5,5 punti) dell’accoppiata Mercedes del team Winward Racing formata da Auer ed Engel. A Zandvoort si disputeranno due gare distinti: la prima sabato alle 15 (qualifiche alle 10), la seconda domenica alle 14,45 (qualifiche alle 9). In entrambe i casi la durata è di un’ora con cambio obbligatorio di pilota.

«Ho corso a Zandvoort qualche anno fa ma nella vecchia conformazione – spiega Rovera alla vigilia – dovremo concentrarci bene e trovare la traiettoria ideale soprattutto nella spettacolare curva parabolica che è un po’ particolare e che richiede di portarsi molto in alto. La pista è bella e dovremo trovare buone risposte in termini di competitività, anche se questo tracciato è diverso da Brands Hatch, dove sapevamo che avremmo potuto sfruttare il potenziale completo. Nelle due gare sarà molto importante fare punti pesanti, ma dovremo essere bravi fin dalle prove».