Alla Caronnese basta il pari: 1-1 con la Rhodense e prossimo turno playoff contro la Solbiatese

È bastata il pareggio alla Caronnese per superare il primo turno dei playoff del Girone A di Eccellenza. L’1-1 ottenuto al “Comunale” di Caronno Pertusella contro la Rhodense del grande ex Roberto Gatti, ha permesso ai ragazzi di Michele Ferri, grazie al terzo posto in campionato, di passare al turno successivo degli spareggi verso la Serie D. Domenica 18 maggio la sfida in casa della Solbiatese sancirà chi proseguirà la corsa verso la massima serie dei dilettanti.

LA CRONACA

La partita ha subito visto le due squadre battagliare intensamente, con la Rhodense che si è portata in vantaggio all’11’ grazie a un perfetto assist di Urso per il 2007 Renner, che non ha avuto difficoltà a battere il portiere Paloschi e a portare i suoi sullo 0-1. La Caronnese ha cercato di reagire fin da subito, con Cannizzaro e Malvestio che hanno provato a rendersi pericolosi con tiri che però non hanno trovato la rete avversaria. Al 34′, Zibert ha sfiorato il pareggio con un diagonale che ha lambito il sette della porta difesa da Catizone, ma il gol è arrivato solo nella ripresa. Al 24′ del secondo tempo, il capitano Federico Corno ha risposto alla rete iniziale con una splendida conclusione che ha siglato il pareggio per la Caronnese: 1-1. Nel finale, la Rhodense ha avuto l’opportunità di tornare in vantaggio con un colpo di testa di Scapuzzi, ma il portiere caronnese Paloschi si è reso protagonista di un grande intervento. La Caronnese ha avuto l’ultima occasione al 52′, quando Doumbia, in contropiede, ha impegnato Catizone con una difficile ribattuta. Dopo ben otto minuti di recupero, l’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, che ha permesso alla Caronnese di passare il turno grazie al miglior piazzamento nella fase precedente. L’appuntamento per il prossimo incontro è fissato per domenica prossima, quando la Caronnese affronterà la Solbiatese in trasferta.