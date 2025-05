Allagamenti e tagli piante, decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Varese

Un susseguirsi di chiamate di soccorso e richieste di intervento urgente: è stata una notte di superlavoro per i vigili del fuoco della provincia di Varese che a partire dalle 2 di lunedì sono stati subissati di chiamate di utenti che chiedevano interventi per tagli piante e allagamenti.

Un lavoro che non era ancora terminato dopo le 7 quando ancora le sirene delle partenze dal comando di via Legnani si sentivano in sottofondo: un via vai di uscite: Cuasso al Monte per controllo stabilità di un muro pericolante e prima ancora tagli pianta a Malgesso (Bardello con Malgesso e Bregano), Vergiate, Sesto Calende, dunque la zona del Medio e Basso Verbano, ma interventi si sono contati anche di Luino, e sulle aree interne come Grantola, Valganna e Castello Cabiaglio.

I problemi principali sono legati alla caduta delle piante causata da fortissime precipitazioni che nelle notte si sono abbattute sul varesotto, situazioni anche limite come quando verificatosi sulla linea ferroviaria Laveno Mombello – Milano con treni in ritardo per rami rovinati a terra.

Idem, con un numero di interventi leggermente minore, per gli allagamenti, anche in questo caso a macchia di leopardo con una propensione iniziale, nella notte, per la zona del Saronnese.

Il computo parziale degli interventi, che dunque salirà, sia sostava poco prima delle 8 di lunedì ad una quarantina di uscite da parte dei vigili del fuoco di tutti i distaccamenti del Varesotto e alcuni, come quello di Saronno, che ha operato anche in supporto ai colleghi di Como.

L’ondata di maltempo era prevista e la protezione civile aveva diramato un’allerta arancione anche sulla Lombardia per la giornata di lunedì.