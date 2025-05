All’istituto Geymonat di Tradate il corso post diploma ITS “Biogreen e innovazione tecnologica”

L’Istituto di Istruzione superiore Ludovico Geymonat di Tradate ha deliberato in consiglio di istituto l’ingresso nella rete della Fondazione ITS per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita che ha sede a Bergamo. Dal prossimo ottobre partirà il nuovo percorso biennale ITS “Biogreen e Innovazione Tecnologica”, con sede in via Antonio Gramsci 1.

Il corso, della durata di 2000 ore, di cui 800 in tirocinio presso imprese del settore, sarà rivolto a giovani diplomati e formerà tecnici superiori specializzati nei processi produttivi a base chimica e biotecnologica, con una forte impronta green e un orientamento all’innovazione e alla sostenibilità

« È rivolto a giovani diplomati, anche non provenienti da percorsi chimici, grazie a moduli di riallineamento iniziali – dichiara il Presidente della Fondazione Its per la chimica e le nuove tecnologie della vita Giuseppe Guglielmo Nardiello – Le opportunità sono elevate: i nostri percorsi ITS vantano tassi di occupazione superiori all’90%, con inserimenti in aziende partner o del territorio. Con l’ingresso del Geymonat nella nostra Fondazione, rafforziamo la presenza nella provincia di Varese, mettendo a disposizione del territorio una vera e propria academy per le imprese del comparto chimico e biotecnologico. È un’iniziativa che unisce scuola, innovazione e impresa per dare risposte concrete alle esigenze occupazionali dei giovani e ai fabbisogni di competenze delle aziende».

Il percorso prevede moduli in:

Biotecnologie (nutraceutici, cosmetici, GMP, economia circolare, estratti naturali);

Economia e gestione aziendale (business plan, marketing, informatica, leadership);

Matematica e fisica applicata (termodinamica, trasmissione del calore, modelli matematici);

Chimica e laboratorio (analisi strumentale, microbiologia, chimica organica);

Tecnologie industriali (automazione, industria 4.0, impianti chimici, materiali).

Quali prospettive di carriera offre il corso ITS “Biogreen e Innovazione Tecnologica”?

«Il corso apre a numerose opportunità di carriera nei settori chimico, biotecnologico, cosmetico, farmaceutico, alimentare e ambientale. Al termine del percorso, i diplomati ITS disporranno di una specializzazione tecnica avanzata nei processi produttivi a base chimica e biotecnologica, con competenze applicabili a contesti industriali innovativi e ad alta tecnologia.

Potranno accedere a ruoli come tecnico di laboratorio, tecnico di produzione, specialista qualità, addetto regulatory affairs, oppure inserirsi in team di R&D o automazione industriale. Il legame diretto con le imprese e le 800 ore di tirocinio garantiscono un’occupabilità elevata e immediata, con percorsi di crescita anche nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione digitale. Inoltre, il percorso consente di acquisire oltre 120 crediti formativi universitari (CFU), rendendo possibile l’accesso diretto al terzo anno del corso di laurea in Ingegneria Industriale presso l’Università telematica eCampus. È importante sottolineare che tale opportunità non rappresenta una scorciatoia per il conseguimento della laurea, ma una possibilità aggiuntiva riservata a chi desidera conciliare lavoro e formazione accademica. La priorità della Fondazione ITS resta la formazione di tecnici altamente qualificati, pronti per affrontare con successo il mercato del lavoro».

Le attività formative saranno progettate ed erogate in collaborazione con le aziende del territorio, molte delle quali già membri della Fondazione, e si svolgeranno anche nei laboratori dell’Istituto Geymonat, dotati di strumentazioni moderne e personale altamente qualificato.

«Le imprese non sono solo destinatarie dei nostri diplomati, ma co-protagoniste: contribuiscono alla progettazione didattica, accolgono gli studenti in tirocinio e partecipano come docenti. Inoltre, stiamo sviluppando moduli di formazione continua per l’aggiornamento e la riqualificazione dei loro dipendenti. La provincia di Varese è un polo industriale di riferimento nei settori chimico e biotecnologico” – aggiunge Nardiello – “con questa iniziativa vogliamo contribuire allo sviluppo di competenze di alto livello, generare occupazione qualificata e sostenere la competitività del tessuto produttivo locale».

La rete della Fondazione, che comprende sedi anche all’estero, prevede la possibilità di svolgere periodi di formazione o tirocinio fuori dall’Italia?

«Assolutamente sì – spiega il presidente – Gli studenti del corso ITS “Biogreen e Innovazione Tecnologica” potranno accedere a tirocini formativi all’estero grazie all’adesione dell’Istituto alla Carta Erasmus+, che apre le porte a esperienze professionali in aziende e laboratori europei. Inoltre, tra il primo e il secondo anno, è previsto un periodo intensivo di formazione linguistica in Irlanda e Malta, con l’obiettivo di potenziare le competenze in lingua inglese, sempre più richieste nel mercato globale.

La Fondazione ITS, infine, dispone di due sedi operative internazionali ad Addis Abeba (Etiopia) e Il Cairo (Egitto), che rappresentano un ulteriore ponte formativo e culturale verso il mondo del lavoro e della cooperazione internazionale».

Iscrizioni e orientamento

Le iscrizioni al corso sono aperte.

Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali:

www.fondazionebiotecnologie.it

www.isissgeymonat.edu.it

Sono previste attività di orientamento rivolte a studenti, famiglie e aziende per illustrare i contenuti del percorso e le opportunità professionali al termine degli studi.