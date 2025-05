Alpini di Brinzio in cammino verso Biella. Tappa ad Angera per la notte

Prosegue il cammino degli Alpini di Brinzio verso Biella dove si terrà la 96esima Adunata Nazionale. Il gruppo, partito ieri e passato in giornata da Orino, dove è stato accolto dal sindaco Federico Raos, ha poi fatto tappa per trascorrere la notte ad Angera.

Una serata in compagnia e allegria, ospitati dagli amici del gruppo alpini angerese, tra i più attivi del territorio del Basso Verbano. A fare gli onori di casa il capogruppo della sezione cittadina, Lorenzo Barbieri e la sindacam Marcella Androni. La comitiva di Brinzio è ripartita poi nella mattina di mercoledì 7 alla volta della città piemontese.

Il percorso, perlopiù in mezzo alla natura, vedrà nuove tappe con l’arrivo in programma entro il 9 maggio. La grande adunata degli alpini è in programma infatti dal 9 all’11 maggio.

La tappa alla cascina Bassetti in località Bruschera