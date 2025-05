“Alyssa, la nostra barboncina aggredita a Sesto Calende: ora è paralizzata, ma combatte”

Dopo la notizia dell’aggressione a Gavirate che ha coinvolto un cane di piccola taglia, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da lettrici e lettori colpiti o preoccupati da episodi simili. Tra queste, pubblichiamo oggi la toccante testimonianza di una lettrice residente a Sesto Calende che ha voluto condividere con noi — e con voi — la storia drammatica della sua barboncina Alyssa, aggredita da un amstaff mentre passeggiava col marito nelle vicinanze del parco Europa.

Gentile redazione,

Dopo aver letto il Vs.articolo sul cagnolino aggredito dal pitbull, vi scrivo e vi mando la foto di Alyssa perché desidero raccontare la mia storia. Mio marito stava passeggiando con i nostri barboncini Alyssa è Lilli intorno all ‘isolato del nostro quartiere a Sesto Calende nelle vicinanze del parco Europa. Erano circa le 21 quando Mio marito all’improvviso ha visto arrivare di corsa un amstaff che senza guinzaglio o museruola li ha aggrediti.

A nulla sono valsi i tentativi di allontanare il cane che ferocemente ha assalito uno dei nostri cani Alyssa, barboncina che da pochi mesi aveva partorito, alla quale il cane ha spezzato la schiena. Sono seguiti mesi di paura perché il veterinario non pensava potesse sopravvivere e di sofferenza perché Alyssa ha subito una operazione alla spina dorsale, è ancora paralizzata e sta affrontando una dolorosa riabilitazione che durerà mesi nella speranza che possa tornare ad avere una vita serena.

Questa vicenda ci ha lasciati sconcertati soprattutto quando abbiamo scoperto che le forze dell’ordine non potevano intervenire perché nessuno umano era stato aggredito, Asl non ha fatto altro che accertarsi che il cane non avesse la rabbia. Inoltre abbiamo avuto problemi col proprietario perché ad ora tutte le spese mediche sono rimaste a nostro carico. Ci chiediamo come si fa a vivere con un cane che è ingestibile e che gira per il quartiere senza che il proprietario prenda precauzioni, infatti non era la prima volta che fuggiva e la situazione era già stata segnalata.

Mariangela Ferrari

Sesto Calende.