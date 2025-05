Ancora forti temporali nel pomeriggio di mercoledì e poi giornate all’insegna dell’incertezza

Ancora forti temporali nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 maggio, e poi qualche giorno di nuvole e piogge sparse.

Dobbiamo pazientare ancora qualche ora prima che la perturbazione che ha investito il Varesotto, si decida a “passare oltre”. Il Centro Geofisico Prealpino prevede per oggi locali rovesci al mattino in particolare su Alpi, Prealpi e alta pianura con limite neve attorno a 1800m. Fenomeni temporaleschi nel pomeriggio a partire dalla pianura, anche di forte intensità, in esaurimento verso la tarda serata.



Domani, giovedì 8 maggio, tempo in parte soleggiato con nuvole irregolari che diverranno più consistenti sui rilievi nel pomeriggio accompagnate da alcuni rovesci o temporali che potranno interessare anche le zone di pianura in serata e nella notte. Temperature massime in aumento.

Venerdì 9 maggio alternanza di sole e nuvole che potranno portare a tratti ancora qualche rovescio di passaggio. Troppo presto, invece, per fare previsioni attendibili per il weekend, ma la situazione potrebbe migliorare e le schiarite potrebbero essere più persistenti.