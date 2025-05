Anticevich in partenza: Openjobmetis a Venezia con quattro stranieri

Il canestro realizzato nel primo tempo di Varese-Trieste resterà l’unico realizzato da Grant Anticevich con la maglia della Openjobmetis. Il lungo australiano di passaporto croato, ingaggiato un mese fa per puntellare il reparto lunghi biancorosso, non affronterà la trasferta di Venezia in accordo con il club e anticiperà la sua partenza.

Anticevich ha firmato nei giorni scorsi un contratto – valido da metà maggio – con una formazione della CEBL, la Canadian Elite Basketball League (i Saskatchewan Rattlers) e probabilmente si recherà nella sua nuova destinazione dopo aver lasciato l’Italia. Lo staff tecnico biancorosso ha dato il suo assenso, sia perché la partita di Venezia sarà irrilevante dal punto di vista della classifica, sia perché l’utilizzo del lungo australo-croato è stato assai limitato da parte di Kastritis.

Per lui ci sono stati infatti solo 17′ in campo in quattro presenze (cinque convocazioni) e, come detto, appena un canestro siglato ai danni della difesa di Trieste. Il contratto però sarà sciolto ufficialmente solo dopo la partita del Taliercio dove, quindi, Varese schiererà solo quattro stranieri: Mitrou Long, Hands, Bradford e Akobundu Ehiogu. Anche Justin Gray infatti è destinato a non giocare a causa dell’ennesimo infortunio muscolare.

Chi invece ha già definitivamente sciolto ogni rapporto con la Pallacanestro Varese è Jaron Johnson. L’ala texana era fuori squadra da febbraio e la scelta aveva creato un “caso” poi definitivamente chiuso da un intervento della società, che aveva confermato l’intenzione di non reintegrare “Nino”. Il contratto tra le due parti era già stato sciolto in sede di Legabasket ma ieri – lunedì 5 – è stato firmato il documento che ha rotto una volta per tutte il rapporto.

Per Varese queste operazioni frutteranno piccoli risparmi da unire a quello, ben più corposo, ottenuto con la cessione al Maccabi Tel Aviv di Alex Tyus (7′ senza punti in Gara1 dei quarti di finale playoff nella vittoria dei gialloblu sull’Ironi Nes Ziona. Un piccolo tesoretto che il club potrà “rigiocarsi” sul mercato, magari nelle trattative per il rinnovo dei contratti di giocatori come Alviti o Librizzi con cui si ridiscuteranno gli accordi in essere.