Anziana a piedi investita nel centro di Viggiù

Una donna di 85 anni è rimasta ferita questa mattina a Viggiù dopo essere stata investita da un’auto in piazza degli Artisti Viggiutesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 di oggi, martedì 13 maggio, e le condizioni dell’anziana sono apparse subito serie.

Sul posto sono intervenute sia un’ambulanza dalla Valceresio, sia l’automedica da Varese, allertate in codice rosso, quello della massima gravità. La donna è stata stabilizzata dai soccorritori e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Coinvolte anche le forze dell’ordine per valutare l’accaduto e per effettuare i rilievi di sorta.