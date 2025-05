Apicoltura sostenibile: al via il corso intermedio gratuito grazie al progetto In.Seeds

Prosegue con forza l’impegno verso lo sviluppo di filiere agricole sostenibili grazie al progetto In.Seeds, promosso da Istituto Oikos e sostenuto da Fondazione Cariplo. Tra le iniziative messe in campo, prende ora il via il corso intermedio di apicoltura, realizzato in collaborazione con APAVA (Associazione tra i Produttori Apistici della Provincia di Varese).

Il corso è pensato per chi ha già una formazione di base nel settore e intende approfondire le proprie competenze tecniche e gestionali. Il programma prevede sei incontri teorico-pratici, incentrati su temi avanzati come l’allevamento e la selezione di api regine, i prodotti della cella, i trattamenti stagionali, la formazione di nuclei per rimonta interna, la cura delle api e la massimizzazione della produzione, oltre a una sessione pratica sul campo.

Le lezioni si terranno il 19 maggio, 8 giugno, 21 giugno, 5 luglio, 12 luglio e 13 settembre in diverse sedi della provincia di Varese, scelte in base alla disponibilità dei laboratori e dei formatori. Il corso prevede un massimo di 30 partecipanti, con una quota di 160 euro per i soci APAVA e 220 euro per i non soci. Tuttavia, grazie al sostegno del progetto In.Seeds, 15 posti saranno completamente gratuiti.

Per candidarsi, è necessario aver frequentato un corso base di apicoltura (con attestato), essere residenti in provincia di Varese o aree limitrofe (Como, Milano, Novara, Canton Ticino) e avere almeno 18 anni. La selezione avverrà in base a criteri oggettivi, tra cui l’iscrizione ad APAVA, il possesso di alveari, le competenze pregresse documentate e l’età anagrafica (con priorità ai più giovani in caso di parità). Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 16 maggio 2025, tramite il sito ufficiale di APAVA: apicolturavaresina.it.