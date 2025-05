Arrivano i Pirates: gli Skorpions vogliono allungare la striscia positiva

(Foto Roberta Marcellini)

Con la vittoria sui Giaguari Torino di settimana scorsa, gli Skorpions Varese vedono ora in discesa la strada verso i playoff. Mancano tre settimane al termine della stagione regolare e i ragazzi di coach Billy Volek hanno ancora due gare interne da sfruttare al meglio. La prima sarà quella di sabato 10 maggio quando al “Franco Ossola” (ore 16.00) arriveranno i Pirates.

Una sfida da non sbagliare per McClure e compagni contro un avversario che ha conquistato una sola vittoria in tutta la stagione. Vincere significherebbe mettere un’ipoteca sui playoff e assicurarsi il secondo posto nel Girone B.

Pirates e Skorpions si troveranno di fronte a meno di un mese dalla gara di andata dello scorso 13 aprile quando i varesini espugnarono il campo ligure con una bella vittoria 38-14 (leggi qui). Dopo l’impegno contro i pirati, la squadra di Billy Volek osserverà un turno di riposo prima dell’ultimo impegno di campionato il 25 maggio, ancora in casa, contro i Marines Lazio.