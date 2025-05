Arte, eventi religiosi e street food: Arsago Seprio festeggia il patrono San Vittore

Anche quest’anno Arsago Seprio festeggia il suo santo patrono, San Vittore, con un ricco programma organizzato dalla parrocchia, dalla Pro Loco e dalle Associazioni con il patrocinio del Comune.

San Vittore il Moro, soldato romano, fu martirizzato a Milano all’inizio del IV secolo d.C. il giorno 8 di maggio e presto si cominciò a diffondere il suo culto, particolarmente sostenuto da Sant’Ambrogio. La titolarità di questo santo, infatti, è spesso identificativo di antiche pievi, come quella arsaghese, veri centri diffusori del cristianesimo in tutta la nostra Diocesi.

Apre i festeggiamenti giovedì 8 maggio la S. Messa solenne.

Alle ore 20:45, in Basilica, si ripete l’offerta della cera da parte dell’amministrazione e l’antico Rito del Faro, conosciuto anche come Passera o Balún, che consiste nel dare fuoco a un globo di bambagia, segno di ardore di fede dei martiri e di totale consumo di sé per Cristo.

Venerdì 9 maggio, alle 20.45 in Basilica, la restauratrice Lucia Laita e lo storico dell’arte Martino Rosso presenteranno il restauro del paliotto dei SS. Cosma e Damiano, proveniente dalla chiesetta tanto cara agli arsaghesi e che dopo molti anni tornerà fruibile. L’intervento è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, dal Comitato SS. Cosma e Damiano e dal Centro Diurno Anziani.

Sabato 10 i festeggiamenti proseguiranno dalle 19.00 con stand gastronomico e concerto tributo agli 883, mentre domenica 11 S. Messa solenne e sul sagrato e per le vie del paese street food, esposizioni ed attrazioni per grandi e piccoli a cura delle Associazioni. Possibilità di visite guidate da bambine e bambini delle scuole arsaghesi ai monumenti e al Museo.