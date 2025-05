Arte tessile protagonista a Busto Arsizio: prosegue il percorso di M(a)y Fiber 2025

Si rinnova a Busto Arsizio l’appuntamento con M(a)y Fiber 2025, il festival diffuso promosso dall’Assessorato alla Cultura, che pone al centro l’arte tessile in tutte le sue forme, tra tradizione e sperimentazione. Dopo l’ottimo riscontro della quinta edizione di BA Book, il mese di maggio si conclude con una fitta agenda di attività aperte a tutta la cittadinanza.

Tra arte, formazione e sostenibilità

Sabato 24 maggio, a Palazzo Marliani Cicogna, la mostra “Frontiere Immaginarie” con opere di Schapira e De Marchi sarà al centro di un’attività speciale per famiglie e adulti, che vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista Dado Schapira. Alle ore 10.30, Schapira condurrà anche un laboratorio di caviardage, su prenotazione, nell’ambito di BA Book Off. Per info e iscrizioni: didattica@comune.bustoarsizio.va.it – 0331 390242.

Lunedì 26 maggio alle ore 18.00, al Museo del Tessile, si terrà la serata “Moda in upcycling”, con la presentazione dei lavori degli studenti di ACOF – Olga Fiorini e del Liceo Artistico Paolo Candiani, realizzati all’interno del progetto Rebirth Forum Busto Arsizio promosso dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte Onlus. In programma anche la presentazione del Manifesto del Rebirth Forum, risultato di mesi di incontri tra le realtà del territorio. Saranno presenti, tra gli altri, Francesco Saverio Teruzzi, Cecilia Laabidi dell’Accademia Unidee e alcuni studenti del corso in Sustainable Fashion Design, che sfileranno con abiti autoprodotti. Ingresso libero e gratuito.

Mostre e open day

Martedì 28 maggio alle 18.00, sempre al Museo del Tessile, verrà inaugurata la mostra con i lavori realizzati dagli studenti ACOF e del Liceo Candiani, allestiti su supporti ispirati al “Segno Arte” di Michelangelo Pistoletto. La mostra resterà visitabile fino all’8 giugno, nei seguenti orari:

da martedì a giovedì, ore 14.30–18.00 (su richiesta)

da venerdì a domenica, ore 15.00–18.00 (ingresso libero)

Il 27 maggio, dalle ore 16.00, al Centrocot Multilab (via XI Settembre), si svolgerà l’open day “La moda è questione di scienza”, un pomeriggio all’insegna della ricerca e della sostenibilità, con visita guidata ai laboratori e aperitivo ludico con il gioco “Indovina la fibra” (ingresso gratuito, prenotazione su Eventbrite).

Le mostre in corso

Proseguono inoltre le numerose esposizioni allestite in città: