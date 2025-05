Assicurazione auto: la protezione necessaria per ogni automobilista

L’assicurazione auto è uno strumento fondamentale per garantire una mobilità sicura. In un Paese come l’Italia, dove circolano oltre 40 milioni di vetture, è impensabile muoversi senza una forma di protezione che tuteli sia il conducente che gli altri utenti della strada.

La forma obbligatoria per l’assicurazione auto è la Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA), che consente di risarcire esclusivamente i danni provocati ai terzi. Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, il costo medio della polizza auto obbligatoria è di circa 451 euro, ma con importanti differenze regionali. In Campania, ad esempio, si superano i 718 euro annui, mentre in altre Regioni come il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, si resta sotto i 370 euro (dati riferiti al mese di marzo 2025).

Il premio assicurativo dipende da molteplici fattori: età del conducente, residenza, tipologia di veicolo, classe di merito e sinistrosità pregressa.

RCA obbligatoria: cosa si rischia a circolare senza?

Viaggiare con l’auto senza RCA fa rischiare una sanzione pecuniaria salata, ossia di importo che varia da 866 a 3.464 euro, oltre al sequestro del mezzo. Ma, ancor peggio, in caso di incidente con colpa, l’automobilista si espone a risarcimenti che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro.

RCA e garanzie accessorie

Oltre alla RCA, è possibile arricchire la propria assicurazione auto con una serie di garanzie accessorie (o facoltative) che offrono una tutela più completa. Tra le più richieste ci sono:

incendio e furto , per proteggersi dalla perdita totale o parziale del veicolo;

, per proteggersi dalla perdita totale o parziale del veicolo; kasko , totale o parziale, che copre dai danni provocati per colpa propria;

, totale o parziale, che copre dai danni provocati per colpa propria; tutela legale , che include una vasta gamma di spese legali legate alle controversie stradali;

, che include una vasta gamma di spese legali legate alle controversie stradali; assistenza stradale ;

; eventi atmosferici , che tutela da venti come la grandine o le alluvioni;

, che tutela da venti come la grandine o le alluvioni; atti vandalici , che assicura i danni causati da ignoti (o gruppi di persone) al veicolo;

, che assicura i danni causati da ignoti (o gruppi di persone) al veicolo; polizza cristalli ;

; infortuni conducente, che risarcisce il guidatore dell’auto responsabile del sinistro.

La scelta delle coperture facoltative deve basarsi su una valutazione attenta del valore dell’auto, del contesto urbano, dell’età del veicolo e delle abitudini di guida.

RCA obbligatoria: cos’è il sistema bonus‑malus?

Il sistema bonus-malus consente di assegnare all’assicurato la classe di merito. In particolare, ogni anno senza sinistri porta all’applicazione di un bonus, con l’assicurato che “scende” di una classe di rischio (ad esempio, dalla seconda alla prima) e il premio da versare per la polizza che diventa più conveniente. Al contrario, un incidente con responsabilità principale prevede l’applicazione del malus, con la “salita” di due classi (ad esempio, dalla prima alla terza) e il conseguente aumento del premio.

RCA e black box: l’assicurazione auto basata sul comportamento

Con l’avvento delle tecnologie telematiche, sempre più compagnie offrono polizze legate a dispositivi satellitari installati sull’auto: si tratta della scatola nera (o black box). Quest’ultima registra stile di guida del conducente e relativi parametri di guida, come velocità, accelerazioni e frenate: in cambio, permette all’assicurazione di premiare gli automobilisti che la scelgono con sconti significativi sul premio. Inoltre, aiutano nella gestione dei sinistri (definendone la dinamica) e nella localizzazione del veicolo in caso di furto.

RCA pay‑per‑use: l’assicurazione auto che fa pagare solo i chilometri percorsi

Un’alternativa interessante per chi guida poco è l’assicurazione auto pay-per-use, che prevede un premio proporzionale ai chilometri percorsi, registrati tramite dispositivi satellitari. È ideale per chi utilizza l’auto nei weekend o per spostamenti occasionali. Tuttavia, superata una certa soglia (circa 10.000 km all’anno), diventa meno conveniente rispetto a una polizza tradizionale.