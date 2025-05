Attac promuove a Malnate un incontro sull’acqua pubblica e sulla gestione del servizio idrico

Il 9 maggio, dalle ore 17:00 alle 19:30, a Malnate si terrà un importante incontro pubblico sul tema dell’acqua pubblica e sulla gestione del servizio idrico. L’evento, promosso da Attac Italia con il patrocinio del Comune, si svolgerà presso la Sala Consiliare di via De Mohr.

L’incontro sarà un’occasione di confronto e approfondimento su temi cruciali legati alla gestione delle risorse idriche e al servizio idrico malnatese, un tema di grande rilevanza per la comunità locale e per la sostenibilità delle risorse naturali. Il focus sarà sulle proposte di Attac Italia per una gestione idrica controllata, con l’obiettivo di garantire un’efficace informazione ai cittadini per una partecipazione consapevole alla gestione del servizio.

L’incontro si aprirà con l’introduzione e la coordinazione di Marino Mazzola, referente acqua di Attac Italia Malnate, e vedrà la partecipazione di Antonella Palumbo, Cesare Bernasconi, e Giovanni Gulino, che interverranno sul tema della gestione dell’acqua e delle sfide connesse alla sua distribuzione e gestione.

Durante l’incontro, sarà messo in evidenza l’importanza di sensibilizzare i cittadini sui costi del servizio idrico, sul consumo e sull’efficienza nell’utilizzo dell’acqua. Un’occasione quindi per conoscere meglio le dinamiche gestionali, amministrative e le problematiche relative al servizio idrico, nonché per confrontarsi con i gestori del servizio e le istituzioni locali.