“Bellezza a sei zampe”: a Malnate l’evento per promuovere l’amore verso gli animali

Una giornata da vivere con i propri animali di compagnia. Il Comitato “Impronte” di Malnate organizza l’edizione 2025 del “Concorso Fotografico – Bellezza a sei zampe: un concorso per la speranza”, un evento che celebra il legame speciale tra gli esseri umani e gli animali. L’iniziativa si terrà domenica 18 maggio 2025, a partire dalle ore 15:30, al Museo Civico di Villa Braghenti.

Il concorso è aperto a tutti e si articola in due categorie: Cuccioli (fino a 12 mesi), dedicata ai giovani amici a quattro zampe; Senior, riservata agli animali di età superiore ai 12 mesi.

«Questo concorso fotografico – spiegano gli organizzatori – è un’occasione speciale per celebrare il profondo legame tra l’essere umano e gli animali, catturato attraverso la potenza delle immagini. Siamo particolarmente entusiasti di coinvolgere anche i bambini e i ragazzi, incoraggiandoli a condividere il loro meraviglioso rapporto con i loro compagni animali. Crediamo che questa iniziativa possa promuovere l’amore e il rispetto per gli animali fin dalla giovane età».

Il pomeriggio del 18 maggio sarà ricco di eventi e attività:

Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del concorso.

Letture per bambini all’aperto con la presenza di cani tranquilli e affettuosi, dove sarà possibile rilassarsi e coccolare gli animali (si consiglia di portare una coperta).

Merenda sociale, con pane e Nutella, un’occasione per socializzare tra umani e animali.

Premiazione dei vincitori da parte del consiglio dei bambini.

Saluti finali per concludere in allegria la giornata.

Il concorso è gratuito, con iscrizione online entro il 9 maggio 2025 (ore 12). Il regolamento completo e il QR code per l’iscrizione sono disponibili sulla locandina e sul sito del comitato Impronte.