Besozziamo: “Grande perplessità di commercianti e cittadini per il progetto di riqualifica di via XXV Aprile”

L’associazione Besozziamo, che vanta più di 70 attività commerciali iscritte, sta raccogliendo la voce di negozianti e cittadini dopo l’esposizione del progetto di lunedì scorso da parte del sindaco di Besozzo per la riqualifica di via XXV Aprile; grande la perplessità e la preoccupazione da parte di molti.

Sulla nota diffusa dall’associazione si legge: «Modifiche alla viabilità, disagio causato dai lavori che potrebbero protrarsi per mesi, la diminuzione drammatica dei posteggi che passeranno da 23 a 14 in un tratto di strada di circa 150m, e che si ridurranno ulteriormente con la seconda parte dei lavori previsti a breve, questi sono alcuni dei motivi che potrebbero mettere in serio pericolo il futuro di molte attività già provate dall’aumento di spese, il caro bollette, la riduzione dei consumi e l’aumento di centri commerciali facilmente raggiungibili con le auto e l’inarrestabile avanzata degli acquisti in rete che rendono la vita dei negozianti sempre più precaria. In molti pensano ad una chiusura o ad un eventuale trasferimento in zone più favorevoli».

«Grande è il rammarico dell’associazione Besozziamo e del suo presidente Francesca Fratello che in questi anni si è prodigata per promuovere le attività commerciali e per condividere momenti di socialità in paese, insieme con le associazioni del territorio ed i paesi del distretto dei laghi, che in nessun modo è stata coinvolta o informata del progetto e ne è venuta a conoscenza solo a delibera e con l’ avvio dei lavori previsti per i primi di giugno. Insufficienti sembrano inoltre le alternative proposte dall’amministrazione; il possibile posteggio in via Battisti, ex area Telecom, con i suoi 38 posti auto, i cui lavori non sono ancora stati neanche avviati, verrà quasi totalmente sfruttato per il plesso scolastico della scuola primaria Pascoli e dell’asilo statale che da quest’anno ospiteranno anche gli alunni della scuola elementare Mazzini, inoltre data la distanza di quasi un chilometro dal centro lo rende poco funzionale. Per quanto riguarda il posteggio di sant’Anna i posti disponibili sono ben pochi essendo già completamente occupato da residenti o da coloro che vengono a lavorare in paese; stesso discorso per la zona della stazione, i cui posti sono occupati dai pendolari e lo stato di degrado a cui è stata abbandonata la rendono poco sfruttabile».

«Ancora più dannosa, forse, l’ipotesi di ampliare la zona del Duse, l’eventualità di una possibile chiusura dell’area per i lavori di ristrutturazione porterebbe alla totale mancanza di posteggi in centro. Riteniamo che la forza commerciale di Besozzo risieda proprio nella sua posizione strategica, nei servizi, come il centro medico, la farmacia, negli uffici, nelle banche, nei suoi negozi storici e non, il passaggio e soprattutto la possibilità e la comodità di fermarsi lo rendono vivo e frequentato soprattutto nei giorni lavorativi; ed è proprio questa caratteristica che andrebbe salvaguardata e potenziata; per questi motivi vorremmo poterci confrontare con la giunta comunale. Riteniamo interessante il progetto. Tuttavia, al fine di rassicurare i commercianti e cittadini vorremmo avere innanzitutto il cronoprogramma delle attività ed una pianificazione di dettaglio dei lavori da attuare per non causare gravi disagi alla popolazione. Inoltre per sopperire alla mancanza dei posteggi chiediamo a tutte le attività storiche i Besozzo di mettere a disposizione per le nuove generazione di negozianti i loro posteggi privati a titolo gratuito».

«Chiediamo a gran voce al comune di fornire gratuitamente il posteggio sotterraneo di via XXV Aprile rendendolo più fruibile e visibile con un’adeguata segnaletica. In merito alla “Notte sotto le stelle” prevista per sabato 20 settembre stiamo a malincuore valutando la possibilità di annullare l’evento non conoscendo ancora le tempistiche dei lavori ne la nuova morfologia della strada. Precisiamo che ormai è diventata una tradizione attesa da tutti i nostri concittadini e commercianti, ci dispiacerebbe rinunciarvi».