Bimbo di 10 anni morso da una vipera sul Mottarone: trasportato d’urgenza all’ospedale di Novara

Un bambino è stato morso da un rettile questa mattina, venerdì, in provincia di Novara.

Il fatto è avvenuto al Mottarone dove un bambino, di 10 anni, «è stato morsicato da una vipera», come riportano fonti sanitarie. Il ragazzino è stato soccorso in codice giallo dal 118 di Novara e trasportato in elicottero all’ospedale di Novara.

Sul posto è stata attivata anche una squadra del Cnsas della Valdossola.

Il soccorso alpino è stato chiamato quasi nello stesso momento anche per un secondo intervento su un minore. Si è trattato di una bimba di 5 anni che a Macugnaga è caduta e per via dell’importante perdita di sangue è stata attivata la squadra Cnsas di Macugnaga.

L’incontro con una vipera è un fatto assai raro: animali particolarmente schivi, non attaccano se non in estrema difficoltà, come nel caso di un calpestamento. Nel 2020 in provincia di Varese un uomo di 33 anni era stato morso da una vipera e anche in quel caso fu necessario il ricovero ospedaliero.