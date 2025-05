“Botteghe Aperte” e schiuma party di Avis, a Gorla Minore c’è aria di festa

Attesa per l’edizione 2025 di Botteghe Aperte, la festa che celebra i commercianti e gli artigiani di Gorla Minore, con le strade principali chiuse al traffico, per stand, musica e bancarelle. Appuntamento domenica 11 maggio, quest’anno anche con lo schiuma party di Avis

Ci siamo. Uno degli appuntamenti più amati del mese di maggio sta per tornare.

Gorla Minore è pronta a mettere in risalto il valore di questo paesino della Valle Olona, ricordandone la preziosità ai gorlesi e agli abitanti dei comuni limitrofi. “Botteghe Aperte”, la manifestazione che mette in vetrina commercio, artigianato e piccola industria locale, tornerà il prossimo 11 maggio, con le strade principali chiuse al traffico e aperte alla gente che le percorrere a piedi, soffermandosi nei numerosi stand proposti.

In ciascuna sosta, sarà possibile incontrare i commercianti, provare sport, ascoltare musica, mangiare, parlare con i volontari delle associazioni e incontrare i propri concittadini.

L’obiettivo è proprio questo: trasmettere, ancora una volta, l’orgoglio di essere di Gorla Minore a chiunque vi abiti, innescando una riflessione su come, anche in un contesto piccolo, si possa davvero trovare tutto l’occorrente per vivere, fare acquisti, impegnarsi nel volontariato e usufruire di servizi di ogni tipo.

Alla regia, l’associazione “Gorla che lavora“, che con passione coordina e organizza da anni questa manifestazione.

«C’è un vero entusiasmo: non vediamo l’ora di domenica per incontrare i gorlesi. Siamo arrivati a quasi cento espositori, fra hobbisti, associazioni e commercianti: abbiamo riscontrato una grande partecipazione che ci inorgoglisce. Come tutti gli anni c’è il supporto di Polizia locale, Carabinieri e Amministrazione comunale, grazie davvero a tutti» riassume il presidente di “Gorla che lavora” Mauro Elzi.

La dedica d’amore per Gorla è scritta a più mani da ciascun organizzatore, dunque, e quest’anno si arricchisce di una festa nella festa, grazie alla partnership con Avis Gorla Minore.

Dalle 16 alle 18, infatti, in via Trento i volontari proporranno uno schiuma party dedicato ai giovanissimi, ragazzi e adolescenti, ma aperto a chiunque voglia divertirsi con leggerezza.

«L’idea è nata proprio dai ragazzi, che ci hanno supportato durante la Color Ele Run, organizzata a novembre all’interno della Gorlonga e in memoria di Elena Giudici – raccontano Susy Pozzato e Silvia Caldiroli, presidente e vice della sezione locale di Avis – desideravamo premiarli per il loro impegno durante quella manifestazione, con il percorso e l’organizzazione dell’intrattenimento. Abbiamo domandato cosa potevamo offrire loro per divertirsi e star bene e lo schiuma party è emerso come un desiderio condiviso. Vogliamo premiarli, ma soprattutto spiegare a ciascuno, anche agli adulti, come Donare sia “Cool”: dedicare tempo ed energie agli altri è una lezione di vita che fa bene a tutti, a chi la riceve e anche a chi la fa, proprio come la donazione del sangue».

Appuntamento dunque per domenica 11 maggio nelle vie Vittorio Veneto, via Roma, parte di via Giacchetti, via Trento e piazza XXV aprile, chiuse al traffico e aperte al divertimento.