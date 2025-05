Brenta riqualifica la storica latteria, inaugurazione il 2 giugno

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, alle ore 11.00 presso la piazza Diaz verrà inaugurato l’immobile dove in precedenza aveva sede la Latteria Sociale Cooperativa di Brenta.

Nata il 17 marzo del 1943, per volere di dodici soci, aveva lo scopo di lavorare razionalmente il latte prodotto nelle stalle, così come molte altre simili, operanti sul territorio della Valcuvia.

Dal libro scritto da Renata Cariola si ricava che: i cosiddetti” ideatori” o “leader” erano dei “foresti” erano cioè degli emigrati del Veneto, regione dove le esperienze sociali e cooperative avevano avuto una lunga tradizione, ma tutti gli altri erano esponenti locali presenti in Brenta o in Valcuvia.

In quell’anno Brenta contava 847 abitanti.

«A quel tempo nei nostri paesi una mucca, il latte i derivati erano, assieme alle galline, ai conigli, fonti di sostentamento importanti per le famiglie specie in situazioni che vedevano i mariti immigrati fuori dall’Italia alla ricerca di un lavoro che consentisse di mandare a casa dei soldi per mantenere la numerosa famiglia» – dice il Sindaco del Comune di Brenta Gianpietro Ballardin.

«L’immobile, donato dai soci al comune, è stato interamente ristrutturato e in alcune parti modificato, su indicazione dell’amministrazione, che ha voluto con questa opera recuperare il valore ed il significato sociale e storico di questa struttura durante i momenti difficili della guerra e del dopoguerra».

L’immobile vede oggi due importanti mosaici posizionati nella facciata, visibili ai passanti, realizzati dall’artista Andrea Sala, un porticato che consente il collegamento con Piazza della Pace e all’ultimo piano, al posto del tetto, un terrazzamento con vista sul paese di Brenta, il santuario di San Quirico ed in lontananza le bellissime montagne del Monte Rosa. I piani saranno collegati da un ascensore, appositamente predisposto, per consentire l’uso anche a persone con disabilità motorie.

Nella struttura troverà posto al primo piano la sede della Pro Loco e della sezione locale degli Alpini, mentre al secondo piano l’amministrazione ha stipulato una convenzione con la Società Cooperativa A R.L. “Musica per Varese” per istituire i corsi civici di musica, attraverso un percorso didattico- educativo volto all’insegnamento musicale, ai giovani in età scolastica e agli adulti.