Bruni-Scarselli vincono il Trofeo Ezio Braga al fotofinish

Parla lombardo la 2a edizione del Trofeo Ezio Braga, la gara organizzata dall’AVAV (Associazione Velica Alto Verbano) di Luino e aperta alle imbarcazioni di classe Snipe. La classifica generale ha infatti visto prevalere i cremonesi Dario Bruni e Francesco Scarselli al termine di una competizione equilibrata e risoltasi solo nell’ultima manche.

Proprio il successo in quest’ultima tornata ha consegnato la vittoria a Bruni e Scarselli che hanno raccolto lo stesso numero di punti (7) dei gardesani Paolo Lambertenghi e Petra Gregori. Decisivo il gioco degli scarti (la classifica finale è compilata in base ai tre risultati migliori, togliendo il quarto): i vincitori hanno potuto cancellare un diciottesimo posto e tenere validi un primo e due terzi; i secondi classificati hanno ottenuto due secondi e un terzo posto scartando una quarta posizione.

Sul podio è salita anche l’accoppiata formata dai bolognesi Francesco Rossi e Francesca Tramontano con 8 punti, una sola lunghezza di distacco dai primi due binomi. Vittorie parziali sono andate anche ai monfalconesi Toffolo-Longhi e dai triestini Fantoni-Giubergia; tra i volti noti ci sono il quinto posto finale del design argentino Miguel Costa (con Andrea Cabrini) e il 12° dell’idolo di casa Flavio Favini (con Arianna Buzzetti).

In tutto il Trofeo Ezio Braga ha visto veleggiare una quarantina di equipaggi battenti bandiera italiana, svizzera e argentina. Il vento non è mai mancato e l’inverna ha soffiato anche a 12 nodi nella giornata conclusiva della manifestazione. Apprezzati dai partecipanti anche i momenti di socialità come l’aperitivo di apertura da Cisal Rubinetteria con degustazione dii formaggi di capra delle valli del Luinese e della Valcuvia e la cena nella sede del sodalizio velico luinese.