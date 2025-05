Busto dice no al raduno dell’ultradestra, oggi il primo presidio convocato da Anpi

Un centinaio di persone ha partecipato oggi pomeriggio a Busto Arsizio al primo presidio convocato nel Varesotto contro il summit dell’ultradestra per le deportazioni. Era la piazza più “istituzionale”, convocata da Anpi ma con il sostegno anche di partiti e realtà come Acli e Arci.

Galleria fotografica Il primo presidio a Busto Arsizio contro il raduno dell’ultradestra 4 di 11

Per l’Anpi Michele Mascella ha ribadito che «Gallarate è città antifascista» e si mobiliterà nella giornata di sabato, mentre Marco Torretta (dell’associazione Fivl Alfredo Di Dio, associazione erede dei partigiani cattolici) ha detto che «alcune persone hanno pensato che la nostra reazione fosse esagerata perché c’è diritto al libero pensiero, ma chi sarà al summit parla di cittadini di serie a e di serie b, divisi su base razzista».

Indignazione per il convegno razziste , ma anche domande: «la fatica nel trovare una voce unitaria», di fronte alla scelta di convocare due piazze diverse (la seconda sarà sabato pomeriggio), come ha sottolineato Maria Chiara Vita del circolo Arci Gagarin. E ancora la domanda su come si sia arrivati al punto che sia stato sdoganato da molti il raduno di forze vicine al neonazismo. Altre voci hanno sottolineato invece risultati ottenuti: «Grazie a chi si sta spendendo un primo risultato è stato raggiunto, visto che siamo riusciti ad evitare che si svolgesse nella sede che avevano scelto a Somma Lombardo» ha ricordato il consigliere regionale Pd Samuele Astuti.

Dal Pd e dalla Cgil un richiamo anche al governo. «Noi diciamo: non vi vogliamo. Ma governo e istituzioni dove sono?» ha incalzato Stefania Filetti, segretaria generale della Cgil di Varese.

Nella mattina di sabato, quando il summit sarà agli inizi, è convocato un altro presidio questa volta a Gallarate, la città che potrebbe essere la vera sede del convegno dell’ultradestra.

Al pomeriggio alle 15 a Busto il presidio convocato dal Comitato Antifascista di Busto, a cui parteciperanno gruppi informali, comitati e la Cgil.