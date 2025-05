Camminan Mangiando 2025: gusto, cultura e natura si incontrano a Cazzago Brabbia

Il piacere della scoperta a ritmo lento incontra la tradizione gastronomica e culturale locale. È tutto pronto a Cazzago Brabbia per l’edizione 2025 di Camminan Mangiando, l’evento che domenica 18 maggio, dalle 9.30 alle 16.30, animerà il paese e i suoi incantevoli paesaggi affacciati sul Lago di Varese.

Il format prevede un percorso facile di circa 5 chilometri attraverso i luoghi simbolo del borgo, con tappe del gusto e appuntamenti culturali pensati per tutte le età. La partecipazione prevede la possibilità di acquistare il biglietto per il pranzo con menù fisso entro il 13 maggio 2025 presso le attività coinvolte.

Cultura e solidarietà nel cuore della giornata

Il valore aggiunto di Camminan Mangiando è dato anche dal ricco programma di eventi collaterali che animeranno i diversi punti del paese:

Letture a cura del Gruppo Biblioteca, racconti con Betty Colombo, reading di poesie con Emanuele Martignoni e ritratti dal vivo;

Mercatino solidale in Largo Matteotti con realtà locali come AISF ODV Insubria, La Casa del Giocattolo Solidale, Mignù Razza Randagia e altre associazioni;

Esposizione di auto storiche e visite guidate alle ghiacciaie e al lavatoio Rierùn;

Concerto conclusivo alle ore 16.00 al Lago di Piazza con l’Ensemble di ottoni MAN.CA Brass e gli studenti dei licei musicali A. Manzoni di Varese e Candiani-Bausch di Busto Arsizio.

Il percorso è stato studiato per garantire un’esperienza accessibile e piacevole per tutti, con momenti di relax, cultura, musica e solidarietà.

Un itinerario tra sapori e convivialità

Il percorso toccherà sei tappe gastronomiche dove i partecipanti potranno degustare piatti e prodotti locali:

Ritiro gadget e dolce finale presso Edicola Tabacchi Cartoleria Donata Maffioli;

Colazione al Parco delle Rimembranze;

Aperitivo al Bar San Carlo;

Primo piatto presso Melomangio;

Secondo piatto da Bon Bottega;

Fine pasto al Bar Oasi Darsena 350.

Il menù per adulti spazierà dalla colazione con dolci e succhi all’aperitivo con rösti e birra, fino ai piatti principali: pizza margherita e il tradizionale cono di fritto di lago e verdure, il tutto accompagnato da bevande. Il pasto si concluderà con un dolce e un caffè. Per i bambini è previsto un menù dedicato, con proposte adatte e bilanciate.

Informazioni utili

La partecipazione agli eventi e ai laboratori è aperta a tutti. C’è poi la possibilità di acquistare un biglietto che prevede una quota all inclusive di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino ai 10 anni per il cibo. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato ma il buono potrà essere utilizzato entro il 31 agosto 2025.

Per aggiornamenti e dettagli, è possibile seguire la pagina Facebook “Camminan Mangiando Cazzago Brabbia VA”.