Carboil cerca autisti per rifornimento carburante aeromobili per Aeroporto Milano Malpensa

Carboil è leader sul mercato nazionale per il rifornimento di carburanti per aeromobili: più depositi, più mezzi e strumenti, più litri distribuiti.

Da 60 anni, Carboil contribuisce a mantenere gli standard d’eccellenza dell’into-plane fuelling in Italia, grazie all’esperienza e alla conoscenza di una classe di professionisti unica nel suo genere. Un percorso in continua ascesa, che guarda dritto al futuro. Con una presenza capillare e strutturata su tutto il territorio italiano, forniamo soluzioni efficienti e su misura, al contempo veloci e affidabili, per offrire la migliore esperienza possibile nel campo dell’industria dell’aviazione e del rifornimento di carburante per aeromobili.

Siamo alla ricerca di AUTISTI presso la sede di Malpensa aeroporto.

Requisiti

Idoneità fisica all’impiego;

Patente di guida CE;

Carta di qualificazione del conducente CE;

Certificato di Formazione Professionale A.D.R. di tipo BASE con specializzazione di tipo CISTERNA;

Carta tachigrafica per cronotachigrafo digitale;

Cittadinanza italiana o permesso di soggiorno valido.

Per candidarsi alla posizione, inviare una email con il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: risorseumane@carboil.it