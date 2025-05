Carmen, spettacolo ad alto tasso di emozioni, apre a Varese la XIX edizione di Terra e Laghi

Pubblico caldissimo e vibrante questa sera ai Giardini Estensi di Varese per la Carmen, spettacolo ad alto tasso di emozioni con cui l’attrice Silvia Priori ha scelto di inaugurare la XIX edizione di Terra e Laghi – Festival Internazionale di Teatro dell’Insubria e della Macroregione Alpina.

Lo spettacolo, potente intreccio di teatro, canto lirico e flamenco, vede Silvia Priori al centro della scena, per dare vita a una Carmen di grande forza ma non senza fragilità, affiancata dalla danzatrice Maria Rosaria Mottola – che è anche coreografa dello spettacolo – e dalle ballerine Megumi Takahashi e Debora Pelillo, e dal mezzosoprano Yoko Takada. Tutte splendidamente “orchestrate” dalla regia di Kuniaki Ida.

Tanti applausi a scena aperta per le interpreti e una grande partecipazione da parte del pubblico, completamente coinvolto dalla musica, dalla forza dell’interpretazione di Silvia Priori ma anche dagli elementi simbolici sottolineati dai cambi di luce, da pochissimi elementi di scena e soprattutto dalla danza, a tratti quasi “cattiva” ma sempre di grande forza espressiva. Uno spettacolo essenziale e al tempo stesso ricco ed evocativo.

La pièce è anche un omaggio ai 150 anni dalla prima rappresentazione della Carmen, che Silvia Priori riscrive per il teatro ponendo forte l’accento sulla forza sensuale e ribelle di questo personaggio, simbolo senza tempo di libertà, femminilità e passione. Una Carmen viva e ardente, purtroppo quantomai attuale nell’epilogo.

Un salto oltre i confini

Prima dello spettacolo hanno preso la parola l’assessore alla cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia e Carlo Massironi per Fondazione Cariplo, che sostiene da tanti anni il Festival Terra e Laghi. «Non possiamo che confermare il sostegno a questo festival – ha detto Laforgia – Un’iniziativa culturale di qualità che cresce di anno in anno». «Tanti spettacoli, tutti importanti, per un evento che rende onore a Varese e al teatro – ha aggiunto Massironi – Avevo predetto 15 anni fa a Silvia che “Cadegliano piccola Spoleto” sarebbe diventata “Cadegliano grande Varese” e questo si sta avverando», ha detto facendo riferimento al Festival delle Arti sceniche e figurative che è il cuore pulsante di Terra e Laghi,

Dopo lo spettacolo inaugurale il festival prosegue in diverse località delle province di Varese, Como e Vco, ma anche nel Canton Ticino e in provincia di Brescia. In tutto 80 spettacoli teatrali gratuiti, con tutte le declinazioni del teatro, per grandi, piccoli e famiglie.