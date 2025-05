Castellanza Protagonista: Luciano Lista incontra Confindustria per il rilancio della città con il progetto MILL

Luciano Lista, candidato sindaco per la lista Castellanza Protagonista, ha incontrato oggi il presidente uscente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, e il presidente designato, Luigi Galdabini, per discutere del progetto MILL, una strategica iniziativa di rigenerazione urbana e rilancio economico che potrebbe trasformare la città nei prossimi anni.

L’incontro ha confermato la piena condivisione degli obiettivi e il sostegno al progetto, che prevede una serie di interventi cruciali per il futuro di Castellanza. Tra i principali punti del piano, si segnala la riqualificazione dell’area dell’ex Cotonificio Cantoni, la realizzazione di una nuova residenza universitaria, l’insediamento del quartier generale di Confindustria Varese e la creazione di spazi di lavoro condivisi, elementi che contribuiranno a fare di Castellanza un polo di innovazione e sviluppo.

In particolare, il progetto MILL mira a rispondere alle necessità di una città in evoluzione, con interventi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e attrarre nuove opportunità economiche. Tra le novità previste, anche la costruzione di un parco attrezzato con percorso vita e l’ampliamento della piazza di Castegnate, per rendere la città più accogliente e fruibile.

Un investimento straordinario da 100 milioni di euro, interamente finanziato da Confindustria, che non solo rappresenta una risposta alla crescente domanda di spazi abitativi e lavorativi, ma anche un’opportunità per formare una nuova generazione di imprenditori, professionisti e studenti.

Luciano Lista ha anche confermato l’intenzione di avviare un nuovo Istituto Tecnico Superiore (ITS), in collaborazione con l’Università LIUC e le aziende locali, per offrire percorsi formativi avanzati, fortemente legati al mondo del lavoro. Un’iniziativa che risponde anche all’esigenza di sviluppare competenze specialistiche tra i giovani, con l’obiettivo di attrarre talenti e creare una solida connessione tra formazione e occupazione.

«Il progetto MILL rappresenta una straordinaria occasione per rimettere Castellanza al centro del Varesotto e dell’Alto Milanese, creando nuove opportunità per i giovani, le famiglie e le aziende. È un passo fondamentale per garantire una città moderna, dinamica e pronta a rispondere alle sfide del futuro», ha dichiarato Luciano Lista.

La lista Castellanza Protagonista ha ribadito l’impegno a portare avanti questo progetto con determinazione, sottolineando che il coraggio, la collaborazione e la progettualità sono la chiave per trasformare Castellanza in un modello di sviluppo innovativo e inclusivo.

«Con Luciano Lista sindaco, Castellanza non resterà ferma. Il progetto MILL è solo l’inizio di un percorso che darà nuovo slancio alla città e risponderà ai bisogni abitativi e formativi dei nostri cittadini», hanno concluso i rappresentanti della lista.

L’obiettivo ora è proseguire senza indugi per realizzare un futuro migliore per Castellanza, dove ogni cittadino possa trovare nuove opportunità di crescita, sia professionale che personale.