Castiglione Olona: bambini protagonisti al Castello di Monteruzzo con “Pompiere per un Giorno”

Domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 17.00, il Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona ospiterà una giornata speciale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: “Pompiere per un Giorno”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione del Comune in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Varese.

Dopo il successo della precedente edizione, l’appuntamento torna con un ricco programma pensato per avvicinare i bambini al mondo dei Vigili del Fuoco attraverso un’esperienza ludico-educativa. I partecipanti potranno cimentarsi in un percorso interattivo, pensato per far conoscere in modo coinvolgente e divertente il mestiere del pompiere, trasmettendo al contempo l’importanza della prevenzione e della sicurezza.

Al termine del percorso, ogni bambino riceverà il diploma simbolico di “Pompiere per un Giorno”, a coronamento di un’esperienza che unisce gioco, apprendimento e crescita. La giornata si concluderà in un clima di festa, con momenti di convivialità e condivisione tra famiglie, organizzatori e volontari.