Cece porta il suo esordio a Materia: la sua musica tra lago e sentimenti

Musica e parole saranno protagonista venerdì 30 maggio alle 21 a Materia, dove Cece presenterà Per amore della febbre, il suo album d’esordio.

Originario di Angera, sul Lago Maggiore, l’artista nella sua opera prima intreccia cantautorato, sonorità mediterranee e suggestioni pop in undici brani intensi e poetici. Medico nella vita e musicista per passione, Cece racconta emozioni e storie personali con chitarre oniriche e testi evocativi. Tra i brani spiccano sonorità diverse, come Il Nostro Regno, La Canzone del Lago, oltre a Piccole storie e Una vita intera, i cui testi sono stati scritti con la partecipazione di Carlo Maria Baranzini, suo fratello. La serata sarà un viaggio intimo tra parole e musica, dal lago al palcoscenico.

