“CER per tutte le taglie”: a Materia si fa il punto sulle comunità energetiche della provincia di Varese

Giovedì 8 maggio a Castronno esperti, istituzioni e territori a confronto in un incontro promosso dal DES per raccontare difficoltà, prospettive e buone pratiche delle CER già avviate e in partenza nel territorio

Dove si colloca la provincia di Varese nel panorama lombardo delle Comunità Energetiche Rinnovabili? Quali sono i bandi attivi, le iniziative partite, le realtà in fase di avvio? E quali sono le principali difficoltà da affrontare?

A queste domande darà risposta l’incontro pubblico “CER per tutte le taglie”, in programma giovedì 8 maggio alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno.

Promossa dal Distretto di Economia Solidale della Provincia di Varese (DES), la serata sarà un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza, per riflettere sulle potenzialità delle comunità energetiche e confrontarsi con esperti ed esperienze concrete già in atto nel territorio.

A guidare la riflessione saranno Dino De Simone, responsabile dell’Area Tecnica Studi e Strumenti per la Transizione Energetica di ARIA Lombardia, e Gianluca Ruggieri, ricercatore dell’Università dell’Insubria e coautore del volume “Come si fa una comunità energetica per davvero” (Altreconomia).

Nel corso dell’incontro verranno inoltre presentate esperienze concrete nate nel territorio, tra cui la CER promossa da VareseNews, la CER dei Laghi e la CERS Castello Cabiaglio, oltre ai percorsi avviati sotto il coordinamento della Camera di Commercio di Varese.