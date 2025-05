Circosta sulla sicurezza: “Centrodestra disposto a danneggiare l’immagine di Sesto Calende pur di attaccare chi amministra”

«Siamo di fronte all’ennesimo esempio di politica dell’isteria, quella che grida allo scandalo, che agita paure e crea fantasmi. Una politica che, pur di attaccare chi amministra, è disposta a danneggiare l’immagine stessa di Sesto Calende, screditando il lavoro quotidiano, silenzioso e fondamentale delle forze dell’ordine e della nostra Polizia Locale».

critica la comunicazione e il modo di agire del centrodestra sestese, e non solo. «La sicurezza è un tema serio, che merita risposte concrete,. Sicurezza non significa firmare “ordinanze anti-maranza” buone solo per i titoli di giornale, salvo poi essere smentite dalla Prefettura nel giro di pochi giorni. Ma forse, per alcune forze politiche, parlare di sicurezza significa, destinati a durare il tempo di un post su Facebook, senza alcuna azione concreta alle spalle. L’Assessore Gualtieri sta lavorando con serietà e costanza, in sinergia con le istituzioni preposte, per migliorare la vivibilità e la sicurezza della nostra città. ILe urla non ci distraggono, né ci fermano».