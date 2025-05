Con David Grissom torna la rassegna musicale “Storie di Cortile” a Varese

Il 20 maggio in sala Montanari il concerto del chitarrista David Grissom, che ha suonato al fianco di artisti come Bob Dylan, Ringo Starr, Buddy Guy, John Mellencamp e altri musicisti della scena mondiale

Varese ospita il concerto di David Grissom, il chitarrista americano che ha suonato al fianco di artisti come Bob Dylan, Ringo Starr, Buddy Guy, John Mellencamp e altri musicisti della scena mondiale.

Appuntamento per martedì 20 maggio alle ore 21 nella sala Montanari in via dei Bersaglieri. Il concerto, sulle note rock, blues e country, è a ingresso gratuito e aperto a tutti, con prenotazione richiesta tramite Eventbrite. (foto da Facebook)

L’iniziativa è l’anteprima del festival Storie di Cortile, la manifestazione itinerante che fa tappa in diverse città per portare musica e racconti tra corti, cortili e luoghi cittadini. L’evento è dunque un’anticipazione della rassegna che per il terzo anno torna a Varese con l’intento di unire la musica con la valorizzazione degli spazi che svolgono un ruolo culturale e sociale.