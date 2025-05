Confermato il minitrail di Malgesso: tutti di corsa sul percorso del parco “Din don”

La pioggia caduta in questi giorni non ferma i giovanissimi atleti che sabato 10 maggio disputeranno il “Minitrail”, la manifestazione direttamente collegata al Campo dei Fiori Trail che quest’anno è stata programmata in piena primavera e non nelle stesse ore della competizione principale.

Le previsioni meteo sono date in miglioramento tra venerdì e la giornata di sabato mentre gli organizzatori hanno svolto un sopralluogo al Parco Din Don di Malgesso, sede della corsa, e hanno valutato la tenuta del percorso e delle aree circostanti. Inoltre rimandare il Minitrail avrebbe comportato diversi problemi a livello sia di date sia di iter burocratici da rifare da capo.

Per questo il Minitrail è stato confermato nella data e all’orario originali: la manifestazione inizierà alle ore 14 e si svolgerà interamente all’interno del Parco Din Don dove sarà allestito un percorso protetto da circa 1 chilometro, senza passaggi su strade aperte al traffico. I bambini correranno suddivisi per fasce d’età: i più piccoli faranno un giro del circuito, mentre i più grandi due. I genitori potranno accompagnare i propri figli all’ingresso dell’area di partenza e poi, come veri trail runner, i piccoli atleti se la caveranno da soli.

L’iniziativa trova la collaborazione del concessionario Marelli & Pozzi che per l’occasione farà trovare un simpatico omaggio distribuito al termine della gara, insieme alla eco-medaglia di “finisher”. La gara è realizzata con il patrocinio del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano e il supporto logistico della Pro loco. Collaborano alla riuscita anche ITAS Assicurazioni e Vibram, già sostenitori del Campo dei Fiori Trail.