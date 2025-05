Continuando a cambiare musicisti, gli Weather Report proseguono nel loro interessante percorso

Abbiamo visto che nel rock c’erano gruppi come gli Zep, che pur di non cambiare componenti si sarebbero sciolti, ed altri come gli Steely Dan dove di fatto il gruppo era formato da due persone attorno alle quali ruotavano musicisti che magari duravano un paio di dischi. Gli Weather Report, ne avevamo già parlato per Mysterious Traveller, facevano parte della seconda categoria, con la differenza però che la loro musica tendeva a cambiare insieme alla formazione.

Qui volevano andare verso l’afro-latino, e Zawinul era impressionato dal batterista dei Santana: Leon “Ndugu” Chancler. Aveva solo 23 anni ma era già andato in tour con Miles Davis ed inciso con Herbie Hancock. Accettò volentieri di incidere il disco, ma quando gli fu fatta la proposta di rimanere nel gruppo in pianta stabile, scelse di tornare da Carlos senza nemmeno suonare nella tournée di supporto a Tale Spinnin’. Secondo e ultimo album per l’ottimo bassista Alphonso Johnson: sarebbe stato sostituito dal mitico Jaco Pastorius, passato alla storia come “IL” bassista degli Weather Report.

Curiosità: in un’intervista Joe Zawinul una volta disse che “il basso è la madre di tutta la musica e la batteria è il padre”. Considerando che i membri fissi degli Weather non suonavano né l’uno né l’altra, si capisce come le possibilità sfruttabili fossero quasi infinite: ai tempi di Tale Spinnin’ avevano già avuto otto batteristi!