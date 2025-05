Conto alla rovescia per TEDxSaronno 2025, ancora qualche biglietto disponibile

Manca davvero poco per l’edizione 2025 di TEDxSaronno, in programma domenica 25 maggio al Teatro Giuditta Pasta. Un appuntamento molto atteso da chi è alla ricerca di ispirazione, nuove prospettive e idee capaci di generare cambiamento. Il tema scelto per quest’anno – PLAN@B – rispecchia l’intento profondo della manifestazione: offrire uno spazio di riflessione collettiva sul futuro, sulle sfide contemporanee e sulle risposte creative e responsabili che la società è chiamata a costruire.

La line-up dei relatori, come da tradizione, promette interventi trasversali e stimolanti. Sul palco si alterneranno figure provenienti dal mondo dell’innovazione, della cultura, della scienza e dell’impegno civile, in un susseguirsi di talk dal formato dinamico e coinvolgente, secondo lo stile TED.

Per chi non ha ancora prenotato il suo posto al Giuditta Pasta, c’è ancora l’occasione per farlo: ci sono ancora biglietti disponibili, acquistabili online tramite il sito ufficiale www.tedxsaronno.com, per non perdere un’occasione preziosa per vivere in prima persona un evento che da anni, in Italia e nel mondo, rappresenta un punto di riferimento per chi vuole farsi contaminare da nuove idee, prospettive diverse, pensieri innovativi.

Oltre ai talk, TEDxSaronno offrirà anche momenti di networking e confronto tra pubblico e relatori, in un ambiente pensato per favorire connessioni umane e professionali. L’intera giornata sarà scandita da una regia curata nei minimi dettagli, per offrire un pomeriggio ricco di stimoli.

La squadra di volontari che anima TEDxSaronno lavora da mesi per offrire un’esperienza memorabile: la città di Saronno è pronta ad accogliere idee che ispirano e visioni che possono fare la differenza. Il palco è pronto. Le luci stanno per accendersi. E il pubblico ha ancora la possibilità di esserci.